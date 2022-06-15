布袋戲口白大師「八音才子」黃文擇12日辭世，享壽66歲；雲林縣虎尾鎮公所即日起至22日開放「素還真圓環」讓民眾放置鮮花，表達對黃文擇的追思與敬意。

雲林縣虎尾鎮長丁學忠今天告訴中央社記者，素還真是由霹靂國際多媒體公司董事長黃文章和前副董事長黃文擇共同創立的角色，當初鎮公所有意在圓環設置素還真鋼雕像，亦獲得該公司的大力支持進而完成。

丁學忠提到，黃文擇12日過世，令戲迷震驚與不捨，鎮公所考量到許多戲迷想悼念黃文擇，所以從即日起至22日開放「素還真圓環」讓民眾放置鮮花，表達對黃文擇的追思與敬意。

林姓布袋戲迷今天休假，帶著鮮花到圓環致意，他表示，從小跟著長輩看布袋戲，從史艷文時代到霹靂系列，黃文擇獨特的口白為布袋戲偶注入了靈魂，如今聽到黃文擇辭世，因此特別前來，感謝其過去對於布袋戲的貢獻。

布袋戲「八音才子」黃文擇12日辭世，雲林縣虎尾鎮公所即日起至22日開放「素還真圓環」讓民眾放置鮮花，表達對黃文擇的追思與敬意。（圖/ 中央社）

虎尾鎮公所提醒民眾，在追思期間，民眾開車行經圓環路口時，請小心通行，務必注意來往車輛避免影響交通，追思物應擺放整齊避免滑落影響行車安全。（編輯：張雅淨）1110615