布袋戲「八音才子」黃文擇辭世 霹靂發聲明曝遺願

布袋戲大師黃文擇昨不幸過世，令許多劇迷十分不捨，曾參與「霹靂布袋戲」音樂製作的金曲歌王荒山亮，也在社群發文哀悼感謝老師生前照顧；荒山亮稍早接受本報電訪，回憶黃文擇生前提攜他踏入布袋戲音樂領域，懷念表示：「2000年在錄音室裡認識黃文澤老師，當時我剛從國外回來完全不懂布袋戲配樂，但老師卻願意給我機會，也教了我很多訣竅，領我進這個門給了我很多機會，雖然名義上他沒收過我這個徒弟，但他永遠都是我的老師。」

荒山亮回想第一次到布袋戲配音室，看到牆上貼了滿滿的布袋式招式名稱，令他印象深刻，「黃文澤老師把所有武功招式名稱寫紙上，貼得整面牆都是，看得出他的熱情與認真，也不藏私願意傳授給後輩，老師不僅大方開朗又沒架子，當時我不知道原來老師這麼有名，好奇怎麼每次在他身邊都看到有人一直找他簽名。」

荒山亮約莫5年前與霹靂布袋戲合約結束，近年很少碰到黃文澤老師，想起以前遇到老師總是笑咪咪的樣子，最喜歡透過電話或錄語音和他溝通公事、細心講解，而真正碰面時只愛閒話家常，荒山亮感慨表示：「印象中老師一直很硬朗，完全不知道他身體出狀況，真的太突然太不捨。」他自認愧對老師，雙方合作時很多地方沒做到完美，「老師他對我們有很多期待，有很多沒有學習好的覺得很愧究」，希望能盡快前往黃文擇老師的靈堂悼念。