伊甸各單位老師發揮創意，即使暫停實體教學，也會以每日電話、視訊關懷，加上自製影片搭配實體教具，希望讓孩子在家也能達成停課不停學的目標。 （伊甸基金會提供／林良齊台北傳真）

在疫情爆發兩年多後，台灣逐漸走向共存的路上，各級學校也會以實體搭配線上課程進行教學，然而對需要早療的慢飛天使來說，卻是另一種挑戰，為了不使早療效果功虧一簣，伊甸各單位老師發揮創意，即使暫停實體教學，也會以每日電話、視訊關懷，加上自製影片搭配實體教具，希望讓孩子在家也能達成停課不停學的目標。

近期疫情開始走向穩定，但許多單位仍因確診、隔離等不同理由停課、或是家長預防性替孩子請假，但對慢飛天使來說，早療的持續性非常重要，許多小事都得靠每天不斷的練習才能學會，一旦暫停，很可能全部重來。像是用湯匙吃飯，對一般小孩來說可能一兩周就能上手，但對肌肉張力不足的發展遲緩兒來說，就得經過幾百次的反覆才能熟練；或是語言發展方面，好不容易透過老師的引導和同儕的陪伴而有進步，一旦缺少練習及刺激，就很容易又退回原樣。

因此伊甸為了讓孩子停課不停學，各單位老師都使出渾身解數，除了基本的電話或視訊關懷外，單位也會將實體教材包寄到家，老師們透過錄製教學影片或是線上直播，希望讓孩子們在家也能跟著做。

如今年4歲的庭庭是23周出生的早產兒，出生時只有500多公克。7個月大時，經醫生判定為左腦損傷，口腔功能異常，於是開始進行語言療育，在去年初進入伊甸日托療育服務。剛開始不太會走路，生活自理需要教保老師協助，但現在庭庭已經可以獨自站立及行走了，認知能力也有很大的進步，在連續2年防疫在家的時間，家長也會配合老師的教學，在家打造簡單的遊戲關卡，讓庭庭持續練習手腳的動作、認知等。

伊甸投入兒童早期療育29年，目前有提供時段、到宅或是日托班等不同的服務形式，並不定期舉辦外展服務，帶著遊具和教具、開著早療行動車到各地進行宣廣，除希望讓社會大眾更能接觸、認識早期療育的重要性，也藉此發現未被挖掘的發展遲緩兒，及時找出他們、及早治療。捐款可洽伊甸基金會官網。