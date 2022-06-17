本土疫情緩降，教育部長潘文忠今(17)日接受資深媒體人周玉蔻電台專訪時表示，假如9月過後疫情全面受控制，學校就會全面恢復實體教學。不過，考量到學童體質問題，不會硬性要求孩子得打完3劑疫苗才能回到校園，也強調不會提前放暑假。

主持人指出，針對目前雙北已恢復實體上課，暑假過後，全國校園是否能全面恢復實體上課？甚至是否會規定學童，非得打完幾劑疫苗才能回到校園，還有今年是否會提早放暑假？

潘文忠回應，9月是否能全面恢復實體上課，將視屆時全國疫情控管情況而定。另外也沒有要求學童非得打滿3劑疫苗才能回到學校上課。

潘文忠提到，疫情爆發迄今2年多，期間聽到不少學子反映，希望能夠回到學校上課，畢竟校園生活不是只有學習，人際互動更是有助於人格發展，因此幾乎所有學子都希望能夠趕緊回到學校，與同學與老師相處。

潘文忠也說，眼看疫情已經快要3年，搞不好真的有國中生在3年當中，偶爾才看到同學與老師沒有戴口罩的一面，「好幾個年代沒經歷過的這樣經驗」。不過，依照目前疫情來看，除非突然發生意外變化，否則不會提前放暑假。