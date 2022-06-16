新竹市輪胎行縱火8死慘案，其中涉嫌縱火的陳嫌其3個不滿8歲的孩子都命喪火場，其中7歲的老大與6歲的長女就讀同1所幼兒園，哥哥在火警當天還剛參加完幼兒園畢業典禮，但升上國小的校園從此不會再有他的身影，消息傳回幼兒園，校長跟老師都難過的哭紅雙眼。

幼兒園師長表示，一早接到消息，全園上下都不捨且哀痛，老師們都很震撼，前天白天才留下孩子快樂畢業的畫面，沒想到前晚就發生這種悲劇，老師們一開始也是非常震驚無法接受，但其它孩子們陸續到園上課，為免孩子情緒受影響，特別請老師們先安住自己的情緒，不要跟小朋友講，就當他們兄妹倆是正常的請假沒有到校。

師長表示，很難接受這樣事，因為，男童的爸爸媽媽前天還開開心心的一起送孩子來參加畢業典禮啊，不過畢典沒有開放家長入場，孩子的爸媽還特別在走廊停留了一會，看著孩子興奮準備參加畢典的樣子，對孩子是很有愛的，放學時則是媽媽1個人來接，老師還特別幫母子倆拍照，留下珍貴畢業合影，如今看了照片實在萬分不捨。