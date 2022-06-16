縱火兇嫌的妹妹陳女與侄兒互動溫馨，留下背著侄兒邊走邊唱的畫面，讓人為之鼻酸。（擷自網路／邱立雅竹市傳真）

陳女與家人感情緊密，IG上貼出不少家人照片。（擷自網路／邱立雅竹市傳真）

新竹市東大路正義輪胎行惡火奪走8條人命，兇嫌竟是陳姓屋主的小兒子陳彥翔。不幸葬身火海的陳男胞妹，今年僅28歲，平時愛好戶外運動也十分愛笑， IG上滿滿與家人的親暱互動，面對4名侄兒更是疼愛有加，貼文提及家人均充滿感謝與愛護，對照祖孫3代不幸罹難，讓人為之鼻酸。

身為姑姑的陳女，從大姪兒出生時就貼文開玩笑自己要失寵，限時動態更特意開了名為「一輩子褓姆」等專屬家人的分類，IG處處可見陳女與侄兒們互動的相處點滴，有陳女背著侄兒邊走邊唱歌的溫馨畫面、也有帶著侄兒首次體驗鐵道風情，英語流利的陳女更陪著侄兒一起學英文，每篇貼文都充滿著對家人的感謝、對侄兒的疼愛之情。

陳女不僅對家人有愛，IG上每張照片都洋溢著燦爛的笑容，用正向樂觀的態度面對生活。不幸的是，陳家的天倫之樂，在陳彥翔一把火之下全數摧毀，更讓8名至親無辜送命，留下無限遺憾。