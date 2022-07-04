臺灣指數公司所發布臺灣多因子優選高股息30指數，表彰兼具財務品質、低波動及現金股利的股票投資組合績效。最近審核結果，指數權重前十大成分股為中鋼、聯強、華碩、興富發、富邦金、國泰金、開發金、元大金、頎邦及瑞儀（依股票代號排序）。

臺灣指數公司新編臺灣多因子優選高股息30指數，自7月4日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。指數每年於6月及12月進行成分股定期審核，檔數固定為30檔。

臺灣多因子優選高股息30指數以上市櫃普通股發行市值前300大之股票為成分股篩選範圍，經流動性檢驗、獲利能力、品質及下行風險指標篩選後，運用低波動指標排序，考量市值規模，優先選取自由流通市值達200億元者為成分股。

權重計算方式以自由流通市值為基礎，輔以股息指標表現進行加減碼，設定單一產業權重上限15％、個別成分股權重上限8％，表彰兼具財務品質、低波動及現金股利的股票投資組合績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「臺灣多因子優選高股息30指數」年化標準差為13.66％、2021年殖利率為7.29%，表現均優於大盤指數（15.41％、3.40％）及臺灣全市場指數（15.92％、3.48％）。

依晨星統計，截至2021年底，臺灣合計9檔股息型交易所交易商品（ETP，包括ETF及ETN等）、單年淨流入約25億美元，資產規模逾66億美元，居亞太市場之冠；也凸顯臺灣市場股票的高殖利率表現，持續性地吸引大量資金投注，尤其是股息型ETF。

臺灣多因子優選高股息30指數，綜合多因子挑選財務品質、低波動及股利表現優異的股票，期可藉由指數金融商品的發行，簡化投資人參與股息型股票組合的投資管道。