隨封控影響收斂、出貨及物流逐步恢復正常，品牌廠華碩（2357）6月營收動能較前兩個月明顯回溫，其中單月品牌營收514.46億元，月增50.28％、年增13.85％；集團營收554.49億元，月增45.6％、年增15.65％，雙雙站上歷年同期高峰。

惟第二季仍以季、年雙減走勢，暫蹲近五個季度來低點。其單季品牌營收1,152.10億元，季減9.96％、年減4.2％；集團營收則為1,269.22億元，季減8.3％、年減0.9％。累計上半年品牌營收2,431.72億元、年增6.48％，集團營收2,653.45億元、年增8.64％，為僅次於2007年同期之歷史次高。

華碩表示，第二季因供應鏈、物流、通膨等多項不利因素，致營運及獲利下降至相對低點，不過，在華碩團隊齊心努力下，6月已度過營運低點，並達成顯著的月營收增長，後續也將積極對應通膨及需求調整的壓力，進一步強化產品定位及擴增出貨規模。