通膨惡潮來襲，消費者支出下滑反映經濟放緩隱憂，電子消費需求轉冷，半導體景氣反轉雜音頻傳，科技業市況愈發惡化，年初以來，以科技股為主的那斯達克指數已蒸發逾4000點。分析師示警，在這樣一個險峻的大環境之中，即便強大如蘋果也無法倖免於難。

巴隆周刊報導，券商Monness Crespi Hardt分析師懷特（Brian White）11日在一份有關蘋果公司前景提出看法。雖然他仍維持蘋果「買進」評等，但將其目標價從原先199美元，下修至174美元，同時也修正獲利預估。

懷特警告，蘋果未來的幾個季度將面臨風險，該公司產品組合雖然前所未有的強勁，但在經濟衰退、監管逆風持續、股市動盪和地緣政治等風險面前，他以一部經典災難電影「火燒摩天樓」來形容蘋果當前的情況。

懷特解釋，電影中的人們都認為火災是能受控的，災難能夠避免，但實則不然。他說，「我們擔憂的是需要強大且超凡的力量，才能將這場大火撲滅，避免其進一步造成破壞」。

懷特表示，疫情對蘋果產生正面效益，人們被迫居家辦公，遠端趨勢推動Mac、iPad等電子消費產品需求，同時也帶動蘋果串流媒體服務的需求。他補充，經濟重啟削弱消費者需求。

懷特續指，在這之後所出現的利空因素，包含經濟急遽下滑、通膨，以及不穩定的地緣政治環境，因此下調蘋果6月、9月和2023年財年的預測。最後他總結，「我們預測這場經濟大火，將抑制蘋果公司的成長」。