新冠肺炎疫情引發的晶片荒延燒超過2年，IDC分析師警告，全球晶片短缺尚未落幕，俄烏戰爭打擊晶片供應鏈，持續造成重要原料供應吃緊。

IDC亞太研究主管古塔（Vinay Gupta）指出：「半導體供應無法立即增加，因為生產晶片需要的原料與氣體短缺。」

古塔表示，俄烏戰爭對半導體供應鏈形成壓力，兩國在部分晶片原料市場占有很大的市占率，俄羅斯與烏克蘭是氪（Krypton）的最大出口國。

此外，氖（Neon）也是晶片生產過程重要的原料，亦用於半導體微影技術（lithography）。

據研究機構貝恩（Bain ＆ Co.）的半導體分析師漢伯利（Peter Hanbury）表示，全球逾半數氖氣是由少數幾家烏克蘭公司生產。

半導體的應用層面廣泛，從行動裝置、電腦、汽車，再到家電產品，因此晶片缺貨的影響深遠。

古塔強調，供應鏈中斷與成本攀升意味著，裝置的平均銷售價格將上揚，供應商會將成本轉嫁給客戶。

古塔亦表示，通膨躥揚與市場預期央行持續緊縮貨幣，已經造成「消費者主導的成長減速」，IT支出已經出現衰退跡象，消費者IT支出又格外明顯。

包含軟體服務、雲端和IT服務在內的企業IT支出仍然持續，但通膨已經促使企業控制IT預算。

古塔表示，全球央行升息遏止通膨，IT支出放緩將造成衝擊。不過他認為經濟成長是淺層放緩，因為政府與央行會努力平衡升息與通膨。

外媒報導蘋果打算減緩2023年的人員招聘和支出，以因應潛在經濟下滑風險。

對此古塔表示，亞洲科技產業可能出現相似的趨勢。他表示「若是情況沒有改善，相信自2022年稍晚或2023年初開始，就會開始看到這股趨勢。」