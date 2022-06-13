大陸華東地區解封復工，散熱廠雙鴻(3324)及元山(6275)5月合併營收同步回升，其中雙鴻5月合併營收10.87億元，月增13%，元山科技5月合併營收為3.92億元，月增17.59%，隨著傳統旺季來臨，雙鴻及元山下半年營運審慎樂觀，今天盤中股價連袂逆勢走高。

隨著大陸疫情趨緩，華東地區加速解封復工，雙鴻及元山營運也擺脫4月谷底，其中雙鴻5月合併營收為10.87億元，月增13%，年增14.41%，累計前5月合併營收為58.34億元，年增7.88%；雖然第2季不太好，但仍會比去年同期好。

儘管上半年營運略低於預期，但雙鴻下半年營運不看淡，雙鴻董事長林育申表示，今下半年顯卡新品瓦數從350瓦到530瓦，甚至600瓦，由於技術門檻拉高，ASP也大幅提升40%到50%，雖然第2季顯卡因歐洲市場不佳比較差，但邊緣運算及電競等相關需求強勁下，預期下半年顯卡總量可望與去年同期差不多，由於公司市占率提升，對公司營收及毛利率將有正面助益；由於今下半年新產品ASP大幅提升，可望讓毛利率回升到21%到22%，今年全年營收及毛利率展望不變，全年業績目標可望達成。

元山5月合併營收3.92億元，月增17.59%，年增17.42%，累計前5月合併營收16.68億元，較去年同期成長1.91%。

元山表示，由於市場需求並未消失，且生活科技事業傳統出貨旺季挹注，高階淨水器家電持續出貨放量，今年將呈現先蹲後跳走勢，下半年仍審慎樂觀。