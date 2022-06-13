ABC-KY(瑞磁生技)(6598)今日舉行股東會，完成董事及獨立董事全面改選。瑞磁表示，未來將透過二大策略持續追求營收成長，除深化與授權客戶的策略合作，提升對瑞磁BMB平台的依賴外，也將同步致力於自有品牌體外診斷試劑的新品開發，朝多元產品線布局。

111年第二季以來，在腸炎與呼吸道產品的穩健挹注，以及授權客戶愛德（Idexx）新訂單效益顯現下，帶動瑞磁營收連續2個月走高，5月合併營收為新台幣3876萬6千元，較上月與去年同期分別成長7.25%、80.64%，累計前5月合併營收為新台幣1.28億元，年增10%。公司目前在手訂單能見度高，加上常態性檢測市場需求穩定成長，今年整體營運可望優於去年。

因董事會任期屆滿，今日股東會同時完成7席董事（含獨立董事）全面改選。4席董事為李家榮、何重人、任昭銘、Maxwell Sensors Incorporation；3席獨董為蔡文精、劉承愚、蕭乃彰。

受惠腸炎與呼吸道二大主力產品的銷售回溫，以及授權客戶對數位生物條碼與光學儀的下單量增加，帶動瑞磁110年合併營收達新台幣3.2億元，創下歷史新高。獲利部分則因擴編美國營銷團隊，以及反應匯率與物價變動，致使成本與費用增加，故仍處於虧損。