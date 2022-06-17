鑄件大廠永冠-KY去年EPS為1.95元，17日股東會通過每股配發現金股利0.60元，會中重頭戲是全面改選七席董事、四席獨董，寶佳集團維持一席董事。隨後董事會推舉張賢銘、蔡樹根分別續任董事長、副董事長。

永冠表示，永冠產業機械、注塑機訂單能見度維持2～3個月，風電能源類訂單能見度達半年，2022年出貨目標訂為19.5～20萬噸、暫不修正，台中港新廠預計第四季量產、泰國廠下半年動工興建，規劃二年後完工。

永冠去年出貨噸數194.813噸，年成長10.4％；合併營收89.48億元，年增9.3％；生鐵及廢鋼等原材料成本上漲，侵蝕獲利，稅後淨利降至2.14億元。17日股東會承認去年財報、營業報告書及盈餘分配案，以及每股配發現金股利0.60元等議案。

永冠17日股東會全面七席董事及四席獨董，永冠集團董事長張賢銘子女無意接班，張賢銘安排永冠集團副董事長蔡樹根、華東區董事長蔡長鴻、策略長李奕蒼、上海鑄一廠總經理張鈞齊等四位專業經理人出任董事，另一席董事由曾任台灣新東機械總經理孫睿健擔綱。寶佳集團則由嘉源投資總經理吳素秋以個人名義擔任永冠董事。獨董由會計師張得文、曾任財團法人金屬工業研究發展中心副執行長魏嘉民、嘉實建設董事長陳田文、美商安捷倫科技台灣區前董事長詹文寅出任。