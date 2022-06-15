曾在股東面前誓言，將全面進入電動車(EV)時代的日本豐田汽車15日表示，目前還是會製造的車款還是以多樣化為主，以符合不同環境以及各種客戶的需求。業界臆測，豐田應該會暫緩集團EV化的腳步。

這家全球銷售量最大的汽車製造業者，15日召開一年一度的股東大會時，遭到有環保意識的投資人大肆批評。內容指稱，豐田並沒有逐漸淘汰使用傳統燃料的汽油動力車，反而還去遊說氣候變遷政策。

20多年前，豐田旗下一款油電混合汽車Prius剛推出的時候，曾廣獲環保人士的喜愛。但如今，向EV邁進步伐似乎有停緩跡象的豐田表示，在電動車周邊基礎建設項目，未能像電動車如此快速地被市場接納一樣建構充足時，會先不急著汰換混合動力車，似乎也是蠻有道理的。

2021年時，豐田曾經承諾最晚在2030年之前，將投資8兆日圓，約600億美元準備全面升級汽車電氣化。其中，大約一半資源將用於研發純電動車上面。不過，豐田預估到2029年底，自己純EV銷售量大概只有350萬輛而已，也只是目前每年銷售量大概3分之1左右。

與其它全球車商一樣，豐田也飽受晶片短缺的困擾，生產線時不時就會被迫停止作業。15日，豐田也不諱言指出，半導體關鍵零組件不夠用的問題，現在還是無解，表示還是會繼續缺料。