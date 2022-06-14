MJ羅德里格斯在《錢錢錢錢》發揮她冷面笑匠的高超功力。（Apple TV＋提供）

美國知名娛樂節目《週末夜現場》（Saturday Night Live）喜劇擔當瑪雅魯道夫（Maya Rudolph）主演新劇《錢錢錢錢》，因《豔放80》獲得艾美獎和金球獎最佳女主角的MJ羅德里格斯（MJ Rodriguez），作為首位跨性別獲得該獎項的女演員，將在劇中發揮她冷面笑匠的高超功力，擔任瑪雅魯道夫的左右手—特助蘇菲雅，2人在劇中的精彩對峙也將成為全劇看點。

該劇講述瑪雅魯道夫與亞當史考特所飾演的企業家夫婦，妻子莫莉在一次聚會上發現先生原來已對她不忠多時，進而結束長跑20年的婚姻，面對突如其來的噩耗，失去依靠和生活重心，雖然生活歸零卻獲得870億美元（2.5兆台幣）「離婚基金」，甚至還有整個基金會等著她帶領。決心要重振旗鼓的莫莉，身為基金會執行長卻毫無任何工作經驗，在職場中將會遇到無窮挑戰和鬧出笑話，但她決心就此掌握自己的人生，重新認識自己和找到生存意義。

《錢錢錢錢》由知名喜劇《不才專家》編劇與導演楊維榕（Alan Yang），再次展現編導才華，也是他繼獨立單元劇《異鄉人，美國夢》後再次與Apple TV＋合作。該劇共10集，本月24日上線首播3集，每週五更新1集。