被封為最美性學博士的許藍方去年捲入小三疑雲，雙方鬧上法院後，正宮更提告求償300萬台幣，官司還在纏鬥中，昨(17日)許藍方出庭，透露因存款戶頭只剩7千多元，只能解除委任律師，單打獨鬥應戰，引來部分網友酸她「哭窮」，對此，許藍方稍早發表6點聲明，強調從沒說過自己是成功人士。

許藍方稍早發文，回應解任律師的來龍去脈，她先分享記者問她為何在案子快結束時才解除委任？她回答：「沒有，我不知道有那件事，純粹是因為我現在沒有辦法再負擔，所以先解除，以免積欠更多。」並說明真的是無法負擔費用，不想讓律師做事沒錢拿才解除委任。

之後，許藍方更提出6點聲明，強調自己說的是實話，第一：「我從頭到尾沒說『我沒賺錢』」，第二：「沒說賺進來的錢因為新聞事件被要求在還沒有官司結果的情況下就要索賠，我不想再告來告去，加上評估我一個人告大公司不會有好結果，所以選擇自行賠償」，第三她確實有工作、有賺錢，但馬上就賠出去了，根本無法存錢。

第四，許藍方強調從沒說過自己是成功人士，「感謝看得起我的人」，第五博士學歷和生活無關，被罵是生活白癡，她無奈說：「我修的又不是生活博士學位」，第六，「知名度高不等於收入就多」，「我不知道該感謝還是痛恨那些盜用我照片和影片的盜版商」，她知道大家不敢置信她存款這麼少，但確實是事實，最後呼籲：「請把時間花在自己或幫助其他的人身上會更有意義，謝謝！」