不少明星除了發展演藝事業，還會開拓各種副業，像是大陸男藝人陳赫創辦的火鍋店「賢合莊」，吸引大批加盟主加盟，2年內就展店800多家；未料近日陳赫遭爆收3.7億人民幣（約16.3億元台幣）加盟金就退股閃人，引發加盟主們質疑「割韭菜」，集體到總部抗議；對此賢合莊昨（8日）發聲明否認了。

陳赫2015年和葉一茜、主持人朱楨合夥投資火鍋品牌「賢合莊」，在明星光環的效應下，加盟店快速成長，根據陸媒《中國新聞周刊》報導，賢合莊的加盟費依照城市級別而不同，從人民幣38萬元到55萬元（約台幣167萬元至台幣243萬元）都有，加上其他的展店開銷，初期就得拿出近400萬元人民幣（約台幣1770萬元），但總部掛保證10-15個月就能回本，還是吸引眾多加盟主簽約，2020年一度破8百家；未料展店太快、太密集，加上疫情肆虐，許多加盟店入不敷出，一家家倒閉。

今年5月初，好幾位賢合莊的加盟商都到成都總部的門口抗議，高喊「陳赫還我血汗錢」的口號，質疑公司違法開放加盟，導致其他加盟主經營困難而不支倒閉；想不到陳赫在這個節骨眼正式宣布退出股東，還被傳賺飽3.7億人民幣（約16.3億元台幣）就離開，讓更多加盟主憤恨不平，懷疑自己被「割韭菜」，雪球越滾越大顆。

面對外界的負面聲浪，賢合庄昨（8日）在微博特地PO聲明澄清，表示網路傳言陳赫收取3.7億人民幣（約16.3億元台幣）的加盟費是惡意謠言，陳赫未經手公司的任何款項，且2019年起就沒再直接經營賢合庄，所以外界冠上「割韭菜」、「跑路」等字眼均是攻擊行為，公司將透過法律途徑維護合法權益。

賢合莊針對加盟風波事件做出澄清。（圖／微博@賢合莊滷味火鍋）

賢合莊針對加盟風波事件做出澄清。（圖／微博@賢合莊滷味火鍋）