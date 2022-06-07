樹德科大在今年5月初才發生男學生求愛不成，揮刀劃傷女學姊的案子。該校一名教職員7日在垃圾桶竟然發現人頭？走近一看，發現只是美髮模型頭，研判應該是美髮設計與經營學士學位學程學生把教具美髮人頭模型丟在垃圾桶。

吳姓教職員說，當時她在中午用餐後去洗便當盒，路過廁所旁的垃圾桶，一看嚇了一跳，竟然是顆人頭。後來她心想，這應該是美髮設計與經營學士學位學程學生的髮型模型教具，也自嘲自己太沒膽子了，這樣就被嚇到。

該校另一名老師表示，這些髮型模型應該是主修美髮設計與經營學士學位學程的學生所有，可能基於某些原因所以被丟棄；由於髮型人頭不好攜帶，學生也時常帶著髮型人頭出入校園或搭乘電梯，對於心理素質薄弱者，確實容易受到驚嚇。

校方表示，雖然這些髮型人頭模型不能回收，但未來會請主修美髮學程的學生把髮型人頭模型包裹好再丟棄，以免驚嚇到其他教職員與學生。

美髮設計與經營學士學位學程是該校的招牌之一，樹科大在近年來還斥資數百萬元成立美髮教室，供主修學士學位學程的學生好好練習。