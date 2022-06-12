新北一名人妻出軌，與健身房業務發生性關係，老公意外聽到妻子與同事對話談及這個月月經沒來，同事回應「那次中了喔？」才驚覺頭頂閃綠光，憤而向妻子與該業務提告求償。新北地院審結，判2人須連帶賠償20萬元，可上訴。

判決書指出，一名手機配件店老闆主張於2019年10月間與黃姓女子結婚，已於2020年5間協議離婚，但婚姻存續期間，黃女於2020年初與現為健身房教練的高中同學郭男重逢，竟婚內出軌與對方發生性行為。

老闆表示，妻子也在店內當店員，而他平日習慣調閱監視器，確認客訴或是上班情形，卻意外聽見妻子與另名夥伴的對話，妻子稱「我這個月月經沒來」，同事回應「你們那次中了喔？」妻子再回「怎麼可能」，他聽完之立刻質問妻子，妻子才坦承有與郭男發生性行為。他認為配偶權被侵害，遂向2人提告連帶給付100萬元。

對此，郭男辯稱，他並沒有與人妻有任何不正當來往，人夫所指的證據，均無法認定他有與人妻發生性關係，他甚至也不曉得人妻已婚，認為求償金額過高等語。

新北地院法官勘驗證據，發現人妻在與丈夫的對話紀錄中，坦承有與郭男發生2次性行為，故不採信郭男的說詞，認定郭男與黃女的行為確實已經超越一般社會通念所能容忍的社交關係，審酌後判2人應連帶賠償20萬元為適當，可上訴。