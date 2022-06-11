翁馨儀和大12歲的「綜藝大哥大」張菲次子張少懷婚後育有一對兒女，一家四口幸福和樂，她也常在社群分享生活點滴，近日她罕見發文大罵老公：「師丈絕對是沒被打過！」還直接公開監視器畫面，讓網友看了都快笑翻。

翁馨儀在社群發文「師丈絕對是沒被打過！今天戴髮帶就是因為他…竟然故意在我頭上吃餅乾，你沒看錯，他就是這麼無聊」，她更直接公開監視器畫面，好氣又好笑表示「我真的是傻眼到笑出來」。

而她也附上自己的穿搭美照，奶茶色外套裡面搭白色短版小可愛，好身材若隱若現，下身搭配同色短褲，露出纖細又長的美腿，相當有型，而她的貼文一出，也讓網友全笑翻。

「好煩但是好好笑」、「師丈好糟糕，傻眼」，也有人羨慕直呼：「妳們生活很有樂趣，都不會無聊。」她回應：「這倒是。」翁馨儀之前520時，和老公外出買咖啡，沒想到咖啡一買就跑到了陽明山，促成兩人一場短暫約會。

但途中女兒竟傳訊息給爸爸，「爸爸你在哪裡？我要你來啊」，並傳一張「不准忘記」的貼圖，怎料下1分鐘再傳訊息「Ok，我忍受」，讓她笑噴，「看來小三長大了，懂得忍受了， Ok，謝囉！多虧她的忍受，正宮才能有個不被打擾的短暫約會」，一家人感情相當幸福。