汪小菲昨（30）日在微博爆料「大S服用違禁藥」，甚至月花百萬在這上頭，雖然立刻刪文卻已引發軒然大波，對此，台灣狗仔葛斯齊指出張蘭還疑似氣到住院，不過爆料同時，張蘭卻正巧開直播賣東西，讓外界霧裡看花，不過稍早則是跟網友坦承住院一事。

台灣狗仔葛斯齊透露張蘭疑似被汪小菲氣到住院，不過爆料同時卻見張蘭開直播賣東西，讓外界一度以為傳聞有誤，不過張蘭稍早再度開直播時，只見她身穿小圓點洋裝，氣色看起來相當好，不像是剛住過院的樣子，不過面對網友關切，她坦承自己前一晚住院，更表示：「剛剛把抽血的拿掉，都這個年紀了，偶爾去趟醫院是正常的」，不過因為抽了800c的血，導致全身有點沒力氣。

張蘭開直播要酸民口下留德。(微博)

對於直播中遭留言謾罵，張蘭除了表示所有謾罵都會迴向給對方之外，更喊話所有人切記要「口下留德」，接著表示：「留什麼德呢?留您的陰德，您的陰德別散出去，給自己留陰德，給子孫留德」，過程中除了不斷發出爽朗笑聲，更一直稱呼酸民為「寶貝」，看起來似乎沒特別將此事放在心上。

葛斯齊稍早召開記者會，指出握有汪小菲出軌5名對象的證據外，更提到有收到汪小菲「可不可以看到家裡人狀況不好的份上，我這邊什麼能做的可以跟我說」的訊息，試圖「用錢喬事情」，不過卻遭他拒絕，此外，他更預告將在今晚9點會開直播公開所有證據。