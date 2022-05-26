快篩陽視同確診今（26日）全面上路，民眾可以透過視訊診療，或戴好口罩，不搭乘大眾交通運輸工具，前往社區篩檢站或醫療院所由醫師評估。耳鼻喉專科醫師張益豪點出視訊診斷常見4大錯誤，並提醒民眾應注意快篩盤有無寫好姓名、檢測日期，並與健保卡放在一起拍攝，否則會被醫師拒絕判讀和通報。

張益豪在個人臉書粉專發文表示，新制上路後，有不少民眾透過視訊看診方式，讓醫師診斷是否確診，卻因快篩盤、健保卡拍攝方式錯誤使他無法評估，一來一往浪費不少時間，因此他統整常見的4大錯誤，提醒「預約前也請爬文了解政府規定」。

醫師張益豪以繪圖方式，教學拍攝快篩盤及健保卡的方式。（圖／翻攝自臉書粉專張益豪醫師／張益豪耳鼻喉專科診所）

張益豪指出，最常見的錯誤，包括快篩盤上面沒有寫姓名跟日期，以及健保卡和快篩盤分別拍攝。他解釋，若快篩盤未寫名字、日期，也沒有和健保卡一起拍攝，就無法證明快篩盤不是取自網路圖或朋友的，會被醫師拒絕判讀和通報，若快篩試劑是條狀試紙，在試紙旁邊放張寫有姓名及檢驗日期的白紙即可。

張益豪提到，有些民眾全家確診，就把一家人的快篩盤和健保卡全放一起拍攝，他直言「這不是連連看遊戲」，應將寫好個人資料的快篩盤，和當事人健保卡放一起獨立拍攝。此外有些人拍照時會開啟修圖效果，導致照片異常模糊，讓他崩潰直呼，「請提供清晰的照片」。

最後張益豪提醒，使用視訊看診方式讓醫師診斷，應拿看診前1天或當天的快篩結果讓醫師評估，勿拿2、3天前的快篩結果，比較失真與不準，容易被醫師拒絕判斷為陽性。