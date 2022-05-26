中央疫情指揮中心昨宣布，為保全PCR採檢量能，今（26日）起民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，經醫事人員確認，即可研判為確診。今宜蘭縣內5個篩檢站皆無排隊人潮，有無減輕醫療量能，持續觀察中。

宜蘭縣衛生局局長徐迺維表示，之前因應快篩劑供應不求而開設快篩站，篩檢人數不算少，但沒有擁擠現象，基層院所截至目前沒有報告異樣，但基層院所呼籲，鼓勵確診者用視訊看診，較方便也避免造成感染，篩檢站也會考慮轉型，確認後再跟縣民做說明。

徐迺維指出，通常會到快篩站的患者，懷疑自己染疫居多，所以在快篩站染疫風險相對高，但針對這問題，快篩站基本上都設在戶外，拉開民眾彼此的距離，根據觀察結果，只要戴好口罩、保持社交距離，是沒有造成群聚感染的問題。

而有護理師指出，目前患者快篩陽性後，再前往醫院做PCR確認有無確診時，高達8、9成確定是確診者，故快篩試劑有相當高的準確度，為避免醫療荒，直接以快篩陽性取代PCR，認為這政策很可以；但建議患者在確診隔離7天後，解隔前再做一次有CT值的PCR，避免回歸職場後引發職場群聚感染。