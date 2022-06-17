「本土天王」吳宗憲的父親今(17日)傳出病逝，享耆壽90歲，稍早吳宗憲受訪證實此事，但強調爸爸是帶著愛離開這個世界，到其他地方遠行，而吳宗憲的爸爸生前跟兒子一樣前衛逗趣，吳姍儒（Sandy）就曾透露阿公說要送全家人9個靈骨塔，但人數根本不對，讓Sandy好氣又好笑說：「可能買8送1吧！」

吳宗憲今稍早受訪證實父親過世，而吳父近年身體不好，常因洗腎多次進出醫院，今年3月傳出住進加護病房，沒想到今傳來噩耗，吳家人之間感情好，吳宗憲表示爸爸是安詳辭世，擁有滿滿的愛離開，家人算是「快樂送行」，不會有太大遺憾。

Sandy去年父親節分享跟阿公、爸爸、弟弟合照。（圖／翻攝自吳姍儒 Sandy Wu臉書）

而今年初成為人妻的Sandy，過去年節期間常分享全家人吃年夜飯和樂融融的照片，吳宗憲的爸爸當時看來精神不錯，還比出勝利V手勢。去年8月8日父親節，Sandy說爸爸和阿公就是他們家康樂股長，兩個人還默契十足撞衫，她有感而發說：「長輩的開心是單純的，在桌子底下晃啊晃的小腳膠（腳），是鐵證。我覺得，家庭的血脈相連之下，斷不開的不是關係而已，是一年一年、一天一天累積的記憶。」

2020年農曆春節，Sandy曬出全家福照片。（圖／翻攝自吳姍儒 Sandy Wu臉書）

Sandy也曾說，全家人基因都很另類幽默，阿公曾放話要在社區的桌球室開演唱會，海報下方會加印「凡購票贈吳宗憲專輯一張」，可見平時愛子心切。2年前的農曆春節，Sandy曬出和爸爸、阿公合影，寫下：「十二的開頭，一年的初始，派出少數願意露臉的家人，也就是想當明星的阿公，以及今年進步願意拍照，（但永遠面無表情的）」，暗示阿公也有藝人基因，全家感情好，每每見面都有不少「笑」果。