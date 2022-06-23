一名男網友去年9月為了一圓父親的心願，趁著蘋果新品上市，替父親換了一支藍色iPhone13，怎料手機1年保固期未到，父親先離開人世，他看著買來不久的手機百感交集，淚喊「老爸我好想念你」，讓網友都看哭了。

這名男網友在臉書社團《爆怨公社》分享，去年間帶著父親施打新冠肺炎疫苗，過程中父親說道，身邊的親友，舉凡媳婦與孫女都已使用iPhone手機，為何僅剩他們2人還用著相對便宜、價值1萬元的國產手機，還詢問他「iPhone很貴嗎？」原PO則應答，「看你想不想當很潮的阿公呀！」

男網友說，湊巧去年9月iPhone 13上市，他排隊搶了一支藍色的新機，一圓父親曾隨口提及的心願，當時為了教年長的父親上手蘋果手機的作業系統，還度過一段辛苦的時光，但沒想到換手機不到1年，父親就因故離世，他無奈寫下，「iPhone一年的保固服務都還沒過期，您怎麼就忘記帶著iPhone一起去找菩薩呢？」、「老爸，我真的好想、好想念你喔…」

網友發文思念父親。（翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

文章發佈在網路上後，不少網友看了鼻酸，紛紛留言安慰與鼓勵原PO，「來得及讓他開心，很幸福」、「至少沒有遺憾，走之前當過很潮的果粉」、「你爸有你這孝順兒子，他一定很驕傲的跟他天上朋友說」、「我也想到去年剛離開的阿母…」、「版主太壞了！騙人眼淚」。