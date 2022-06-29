疫情降溫、旅遊復甦，客運業也展開搶客大作戰。國光客運宣布，7月1日起推出麗寶樂園門票與1000元乘車金抽獎活動，每月抽出100名乘客贈送麗寶樂園門票2張，11月加碼再抽出iPhone13 Pro與Switch主機加健身環大冒險套組等，乘客登錄票根或電子票卡即可參加抽獎。

迎接後疫情時代，民眾回歸正常生活，再加上暑假旅遊旺季來臨，交通部爭取經費振興客運業，按照旅客搭乘短中長程客運數量給予不同金額補助。

國光客運指出，2年多來疫情起起伏伏，多次歷經搭乘人數雪崩式下跌，客運業上上下下都非常辛苦，期待藉由振興促銷擺脫疫情陰霾。此次除了對外以乘客為主的促銷活動，同時準備提撥數百萬元預算作為內部同仁激勵金，按各車站攬客表現發給獎金，實質鼓勵第一線駕駛暨站務人員，提升士氣與服務品質。

國光客運說，7月1日至10月31日為期4個月，凡搭乘國光各國道暨一般公路客運乘客，都可以在國光客運官網登錄參加抽獎，4波抽獎每次抽出100名乘客贈送每張原價900元麗寶樂園探索世界門票2張，同時抽出1000元乘車金10名。

11月初最後一波抽獎加碼再送出iPhone13 Pro手機一名與任天堂Switch主機加健身環大冒險套組3名。國光客運強調，乘客每搭乘1次就有1次登錄抽獎機會，搭越多次中獎機會越多，提醒每天搭乘短程路線通勤通學乘客不要錯過機會。

為回饋100公里以上中長程路線忠實乘客，國光客運準備實用贈品，憑3張票根或乘車證明可以兌換環保提袋乙個，5張兌換5入造型立體口罩乙盒，環保提袋限量3000個，造型口罩限量2000盒，送完為止。

國光客運預期，近期疫情逐漸趨緩，分流上班或遠距辦公減少，民眾返鄉或出遊意願提升，無論是平日通勤路線或假日中長程路線都可以看到乘客回流，希望透過抽獎與兌換贈品雙管齊下，鼓勵忠實乘客恢復疫情前搭乘頻率，也可以帶動更多人選擇搭乘經濟實惠的國道客運。