疫情發生3年來，竹北市餐飲業都慘淡經營，竹北市公所舉辦為期3個的「2022竹北購物節」，市公所主秘郭漢章及地方民代4日在「竹北有購力」活動，號召全國民眾來竹北消費，幸運者將能抽中最大獎油電車和20萬元現金！

立委林為洲說，網路上常傳「新竹是美食沙漠」是錯誤的，在竹北市有很多異國美食，值得各地民眾來發掘品嘗。市代會林啟賢指除了竹北市光明商圈外，遠百竹北店和周邊更有各種美食品牌店進駐，值得老饕一品。

郭漢章表示，竹北市購物節從7月1日起到9月30日，民眾只要在竹北市有稅籍登記的店家消費取得統一發票、或購物節免用統一發票的合作店家取得收據，消費500元即可上網登錄取得1組抽獎號碼。

郭漢章指幸運民眾將能抽中頭獎「Honda Fit e：HEV油電車」，還有電動機車、空氣清淨機、3C精品等多樣好禮，並加碼8組現金獎，最高可獲20萬現金及股票驚喜抽0050（元大卓越台灣50基金）1張。

郭漢章並說，購物節每月都舉辦造勢活動，吸引各地民眾來竹北消費，第1波7月11日至17日，民眾只要在新月沙灘周邊的水月休閒農業發展協會指定店家單筆消費滿500元，可獲得加倍抽獎兌換券，16日新月沙灘活動當日，單筆消費滿250元者即可取得抽獎資格。

第2波為8月22日至28日在光明商圈指定店家單筆消費滿500元，可獲得加倍抽獎兌換券，27日辦理「月月抽」活動，凡名字中有「竹北」兩字，皆可額外獲得「電動機車」抽獎兌換券及5名可獲1萬元的抽獎機會。

第3波9月5日至11日於竹北購物節合作店家單筆消費滿1000元，可獲得3倍抽獎兌換券。10月10日雙十連假則抽出頭獎汽車及多項好禮，讓所有參加竹北購物節的民眾都能滿載而歸。