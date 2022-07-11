疫情期間溫馨送愛！長期關注公益的新竹縣竹北市國際蘭馨交流協會，力挺前線防疫的消防弟兄，11日特別捐贈300劑快篩試劑與酒精等防疫物資，由新竹縣消防局長孫福佑代表受贈，希望能讓守護民眾健康的基層消防弟兄，值勤都能無後顧之憂！

防疫物資由竹北市國際蘭馨交流協會第三屆會長黃鳳珠、創會長黃淑珠，與會員姐妹們共同捐贈，盼做為防疫後盾，為防疫期間辛苦的消防弟兄盡一份心力，希望疫情早日退散。

孫福佑回贈感謝狀，感謝竹北國際蘭馨交流協會的善心捐贈，將盡快分送物資至基層消防人員手上，表示疫情雖稍微趨緩，但防疫工作仍不能放鬆，前線消防工作更不能掉以輕心，持續守護民眾健康，同時保護自身。

竹北市國際蘭馨交流協會第三屆會長黃鳳珠表示，協會秉持服務宗旨「Best For Women」(女人幫女人)，凝聚大家力量，「馨連馨、手牽手」主動關懷受暴婦女、關注女青年職業培訓、推廣志願服務工作、輔導弱勢婦女強化技能、婦女衛生保健宣導等等，使婦女提升自身能力，從而改善生活環境。

近年來竹北市國際蘭馨交流協會投入地方公益，塑造出「社區好厝邊、社福好推手」好形象。黃鳳珠強調，協會重視「在地鏈結、回饋鄉里；關懷社會、扶弱助幼」，希望以捐贈活動拋磚引玉，讓各界支援消防弟兄，力挺他們守護社區家園。

捐贈活動與會人員包括：竹北蘭馨第三屆會長黃鳳珠、創會長黃淑珠、會員姊妹代表張秀芸、林怡君、黃桂花、曾麗蘋、王鴻英、范鳳嬌、謝棋鈞、魏愛嬌、李美足等人，均一同共襄盛舉這場社會服務公益捐贈活動。