以偶像女團「4 In Love」成員身分出道的女星黃小柔，團體解散後轉往綜藝、主持及戲劇領域發展，可愛幽默的個性深獲大眾喜愛，而黃小柔如今已是3寶媽，生活忙得團團轉，日前曝光兒子偷拍自己的照片，只見她穿著寬鬆上衣遮到大腿根，疑似下衣失蹤，修長美腿非常吸睛。

黃小柔昨（9）日在Instagram曬出一組照片，她說為了新書，想拍下生活感的照片，於是就請大兒子幫忙紀錄一些比較自然的樣子，不過她也發文調侃「這也太自然，還在睡」，畫面中黃小柔緊閉雙眼側趴在床上，素顏的她皮膚看起來很好，黃小柔穿著白色T恤，衣服下擺正好到大腿根，下衣失蹤造型秀出一雙白皙美腿，另一張照片她抬手擋住光線，看起來還想繼續睡，熟睡模樣全被兒子紀錄下來。

她從兒子拍的照片選幾張上傳Instagram，令許多人大讚，好友鄭仲茵直呼「哇嗚！太撩人了這」，黃小柔歸功兒子，驕傲回「哥哥懂拍」，網友回覆「性感到不行」，黃小柔自豪回「我在哥哥的眼裡是如此」，多位網友留言稱讚「這個很自然呀！媽媽很性感喔」、「小橘哥哥太會拍了，把媽媽拍得太性感了」、「拍的好像寫真書」、「辣媽！太自然了」、「也太美太性感」

平時黃小柔兒子就有幫媽媽拍照的習慣，她也樂於培養孩子關於攝影的美感，常常成為兒子攝影的主角，也意外洩漏住家外的風景，不少網友誇黃小柔地址選得好，窗外景色可以看到遠方的山，景觀非常好。