台灣第一名媛孫芸芸，即使44歲仍保有少女般狀態，讓人自嘆不如，而她的好基因還完美遺傳給女兒廖思惟（Trinity），同樣擁有亮麗外型，母女站一起宛如雙胞胎，但其實家族還有另一個高顏值代表，就是孫芸芸的姊姊孫瑩瑩，近日，她曬出大尺度泳裝照，讓網友驚艷不已。

孫芸芸近日到澳洲探望一雙兒女，不僅開心度假，還慶生兼過母親節，在社群頻繁更新日常穿搭照，看起來相當愜意，而她的性感泳裝照更是吸引網友目光，火辣身材完全不像44歲。

孫瑩瑩辣秀泳裝美照，看不出年紀。(圖／取自孫瑩瑩IG)

昨(6日)她再度曬出和女兒同框照，附文寫下：「我生的小寶貝」，只見母女倆不約而同穿上黑色背心和黑色短褲，秀出纖細大長腿，宛如同個模子刻出來的外貌，吸引女星Melody（殷悅）留言驚呼「妳的雙胞胎」、林牧潔「明明是姐妹」。

不過孫芸芸姊姊孫瑩瑩不讓妹妹專美於前，最近也到美國參加兒子畢業典禮的她，昨也曬出穿著紅色高衩連身泳衣的美照，開心坐在泳池邊吃冰淇淋，45歲仍保養得宜，臉蛋和身材都沒有走樣，一點都不輸給妹妹，性感模樣讓網友都紛紛留言點讚。