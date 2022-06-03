女星昆凌嫁給天王周杰倫後，結婚多年感情仍相當濃厚，1月驚喜宣布懷第三胎的好消息，若不是周杰倫曬出她側面大肚照，幾乎看不出來是大腹便便的孕婦，5月初也公開平安生下小女兒「Jacinda」喜訊；昆凌2日首曝產後身材，才坐完月子就能穿合身窄裙，神速恢復產前模樣讓粉絲都看傻。

昆凌從公開懷第三胎後，除了隆起的孕肚外，臉蛋和四肢都絲毫沒太多變化，到5月宣布平安生下小女兒後，社群上的美照大部分只拍到臉部；在520依偎在周杰倫身旁的合照，也是穿著寬鬆的上衣，看不出產後身材狀態。

昆凌最近首曝產後身材，才坐完月子就能穿合身窄裙，神速恢復產前模樣讓粉絲都看傻。(圖/ 摘自昆凌IG)

才坐完月子不久的昆凌，2日在IG限時動態發文，曬出對著鏡子自拍的全身照，畫面中她把長髮全紮起顯得俐落有型，臉上戴著黑色口罩，身穿一套白色牛仔套裝；細看能發現，昆凌身上的套裝相當合身，因此她才生完第三胎，1個多月就恢復成激瘦的體態，讓粉絲都看傻，讚嘆「看不出才生完不久啊」。

而昆凌在照片上強調找到身穿的白色套裝，其實是因為日前她和姊妹淘慶生，本來想穿白色牛仔套裝但突然找不到，便改成其他衣服；沒想到昆凌不死心，回家後花時間終於找到，才會迫不及待穿上秀給大家看。