劉畊宏過去演出過《佳家福》、《母雞帶小鴨》，也是前「咻比嘟嘩」成員，2017年與女兒小泡芙參加《爸爸去哪兒5》人氣翻漲，去年則帶著老婆和3個孩子移居上海。近來更化身直播主，發揮健身專長，設計一套「毽子舞」爆紅，他日前爆料過去周杰倫為他寫了一首歌，但因為周杰倫許久未發歌一直不敢發，直到得知周杰倫預告要發新歌，讓他趕緊求助網友「要在周杰倫之前還是之後發才好」，網友也給出答案。

劉畊宏與周杰倫相識多年，感情好到像親兄弟一樣，當年唱片公司面試周杰倫時，由於第一次沒發揮好，還是劉畊宏幫忙爭取第二次表演機會，才讓周杰倫的才華被唱片公司高層看到，得以踏入歌壇，甚至成為當今的歌壇天王，堪稱是他慧眼識英雄，如今劉畊宏也因為健身直播成為全民偶像。

近日劉畊宏在直播間爆料關於他與周杰倫的秘密，大約在2年前劉畊宏探班周杰倫，當時想發歌請別人幫忙寫了幾首，便帶去給周杰倫聽，要周杰倫選一首聽起來陽光快樂的曲子，沒想到周杰倫一聽覺得都不好聽，搖搖頭自告奮勇「都不好，我幫你寫」，由於周杰倫當時自己專輯的歌都沒寫完，

讓劉畊宏感到不好意思婉拒，不過周杰倫率性表示自己寫很快，不到一週就把歌寫好給劉畊宏，如今聽到周杰倫要發專輯才想起這首歌，只是有點不知所措要什麼時後發。

劉畊宏帶動健身直播的風潮。（圖／劉畊宏微博）

劉畊宏的猶豫引起不少粉絲回應「你先發！壓力就給他了」、「你還還是把新歌發了叭」、「秒發！然後才能催促周董速發」、「你先發，等他不知道要等到什麼時候」。