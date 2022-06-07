女星佩甄（李佩甄）以幽默口條及好人緣深耕演藝圈多年，跨足了戲劇和主持深得觀眾喜愛，且多年來雖育有2寶但仍維持少女般好身材，近日她前往台東度假回台北後，即曬出「上帝視角」洩不科學好身材。

佩甄和整形醫師王祚軒結婚10多年，育有一對寶貝兒女，多年來出席或主持各大活動，總是以「台灣好媳婦」被介紹出場，46歲的她除了頂著這形象光環，她還是美魔女火辣人妻，時常能在社群見到她分享做重訓、Tabata、瑜伽、棒式、跑步和高爾夫球等健身時的美照。

近日，佩甄和家人一同前往台東度假，回台北後遇到下大雨便在社群寫「珍惜台東太陽的美好，#這個藍叫做台東藍，#鹿野真的好美。」，同時她也分享多張和家人歡樂的照片在社群，其中佩甄戴著遮陽帽穿著墨綠色比基尼使傲人上圍浮出水面，且還分享自拍的上帝視角，從畫面中由上往下的角度，能見到她渾圓曲線呼之欲出，展現穠纖合度的好身材。