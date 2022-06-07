「最正主播」蔡尚樺近年轉型為主持人，靠著《全民星攻略》奪下金鐘實境節目主持人獎，甜美外型也被網友封為「最美主持人」，今天正逢33歲生日的她，曬出身穿紅色禮服的美照，短短時間就吸引眾多網友及圈內友人祝賀，足以見得她的好人緣。

蔡尚樺曬出身穿禮服的照片，只見一襲絕美紅色禮服，襯托出白皙肌膚，雖沒刻意展露身材，但緊身設計讓傲人上圍呼之欲出，凸顯出火辣S弧線，姣好身材讓人一覽無遺，她也寫道：「又到了生日，多長了一歲，更了解自己一點，也更喜歡這世界一些，有時大家聚在一起，聊起學生時代或回憶，我總有種慶幸是內心覺得過去沒有任何一個節點比當下更完美，希望自己年年都能懷抱著這個感覺」，接著強調人生最簡單的幸福莫過於做著一份真心喜歡的工作，也期盼和心愛的家人朋友健康平安生活。

蔡尚樺發文不到1小時，已經湧入近5千名人按讚，網友也紛紛留言：「最美的尚樺女神，生日快樂」、「紅色喜氣、水噹噹，金鐘女主生日快樂」、「這套禮服超級無敵美的欸，也襯托妳白皙的肌膚」、「女神生日快樂，祝你永遠青春美麗」，另外像是圈內友人江宏傑、理想混蛋雞丁、陳勢安等藝人朋友也都留言祝賀，可以看出她在演藝圈有著極佳人緣。

蔡尚樺近來和親朋好友慶祝33歲生日，她日前在社群平台曬出一系列聚餐照，每張照片都對著鏡頭露出招牌甜美微笑，可見心情相當開心，根據《TVBS新聞》報導，與她交往長達10年之久的台積電工程師男友，花了7萬塊將千元大鈔疊成特製蛋糕送她，讓她看了相當感動，另外，據《三立新聞網》報導，蔡尚樺和男友已有結婚共識，預計兩、三年後步入人生下一個階段。