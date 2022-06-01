南韓女神潤娥（林潤娥）是女子天團少女時代的「顏值擔當」，她前(30日)喜迎32歲生日，透過直播與粉絲「線上慶生」；雖後潤娥也曬出慶生照，只見她戴著玩具皇冠扮相看似選美皇后，身穿米色短版上衣搭配深色牛仔褲，露出纖細蠻腰並微挺俏臀，絕美復古造型引起粉絲熱議。

前日是潤娥的32歲生日，工作滿檔的她仍抽空透過IG直播與粉絲「線上慶生」，接著又曬出2張照片，寫道：「今天是我的生日，感謝祝福！」其中一張可見她綁著公主頭，髮後繫著少女風可愛蝴蝶結，身穿粉色滾邊的黑白相間T恤，並專注地看著手機，顏值依舊仙氣爆棚。

另一張照片中，只見潤娥身穿高腰牛仔褲搭配米色短版上衣，戴上帥氣風袖珍版圓框墨鏡，頭戴玩具皇冠，身上掛著生日綬帶，左手拿著繪本，右手拎著神仙教母仙女棒，十足家家酒風格的慶生裝備上身；但潤娥露出纖細蠻腰並微挺俏臀，兼容時尚小女人性感風被她完美駕馭。

潤娥家家酒風格的慶生裝備上身，兼容時尚小女人微露性感風。（圖／取自潤娥IG）

潤娥出道至今，星球級的神顏值不曾稍見遜色，絕美慶生照曝光後也引起粉絲暴動，紛喊：「生日快樂！」、「好美！」、「真的永遠少女」、「也太好看了」、「這個女人真的是為什麼不會變老！」、「我的青春和嚮往，祝潤娥幸福」、「漂亮的潤娥姐姐生日快樂！」、「希望潤娥永遠幸福」、「生日還特地開直播也太寵粉」、「這臉怎麼能10年都沒變！」，1天時間吸引超過73萬網友點讚。