藝人吳婉君在八點檔《炮仔聲》飾演吳家雯（COCO），被人欺負後換身分霸氣回歸，憑藉著該角色一炮而紅，先前健康亮紅燈釀失聲危機，幸好休息幾天之後聲音已經好多了，她近期在社交平台上分享5年前的舊照，背部全裸尺度超辣。

吳婉君在社交平台的限時動態曬出5年的美照，當時她33歲，看起來狀態仍然像少女，雖然在路邊取景，照樣漂亮得不行，只見她穿圓點圖案的連衣褲，背部全空，只有幾條線固定胸前衣物，她手扶帽子回頭一笑，電暈一票粉絲。吳婉君感慨：「5年前，真地很瘦欸！現在要多努力維持才能這樣啊……回不去了啦」

另一張照片中，吳婉君穿著交叉平口洋裝小露香肩，頭上頂著花圈，面帶微笑看起來很有氣質，不過這張照片的健康膚色讓她笑說，「我根本就是一塊巧克力蛋糕耶」，大膽自嘲當年的自己。今年吳婉君38歲，近期照片中吳婉君的皮膚狀況很好，和5年前看起來幾乎沒什麼區別，甚至有更漂亮的傾向，皮膚也越來越白皙，越活越年輕。

而平時喜歡往戶外跑的吳婉君偏愛去海邊，她常曬出自己到海邊玩的照片，自稱這是「海洋神奇療法」，到海邊玩水會有種療癒感；性格直爽的吳婉君公布自己感情世界，她說自己面對感情很主動，喜歡一位男生就會讓對方看到自己，直接直球對決，至今還沒失敗過，命中率極高。她也坦承目前有位新交往的圈外男友。