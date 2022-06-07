中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」成員林襄，擁有甜美外型及傲人E罩杯身材，IG吸引超過116萬人追蹤，足以見得超高人氣，常在社群網站分享生活點滴的她，近日曬出去花蓮騎沙灘車的照片，只見上衣挖空剪裁，一對傲人北半球無所遁形，讓所有人眼睛大吃冰淇淋。

林襄在instagram曬出去花蓮玩的照片，只見藍天白雲形成一副絕佳美景，她也開心表示：「花蓮天氣好好呀，第一次騎沙灘車太好玩了啦‪‪ ，謝謝幫我們拍的一堆美照，每個教練都太會拍了」，更強調「喜歡花蓮人的熱情」，希望有機會能再訪，她當天身穿挖空剪裁的上衣，不僅露出香肩之外，一對傲人E級胸型更是若隱若現，加上超短熱褲秀出一雙雪白大腿，讓所有人大飽眼福。

林襄這一系列的照片，短短時間就吸引5萬多人按讚，紛紛留言：「這身材太不科學了」、「才三分鐘就1.5萬個讚了，襄紅起來了」、「看來教練是完全懂拍喔」、「為什麼你可以這麼可愛」、「女神林襄，真的好漂亮」、「飛得比天再高，女神的襄味飄出來了」、「林襄每張照片根本都是神作」。

林襄日前分享管理身材的方法，除了把手搖飲料戒掉之外，每天都喝2000cc以上的水，還加上一點點酒精，成功將身材練到理想狀態，接著更曬出養眼照片，只見她穿著性感內衣及小褲，大方秀出豐滿上圍及馬甲線，凹凸有致的身材讓人讚嘆不已。