水試所研究員表示，梅雨季節天氣變化太大造成環境影響，很多文蛤受不了，損失大概6至7成。（周麗蘭攝）

今年五月梅雨季前後雨量不少，造成雲林縣幾乎全面性農業災損，除了田間收成大受衝擊，沿海的魚塭也因水質變化，有些文蛤池暴斃6至7成，雲林縣長張麗善接獲陳情，今（13日）陪同水試所人員勘災，初勘已達現金救助標準。

雲林縣養殖文蛤的魚塭面積3442公頃，占全台4成，其中台西鄉1546.9公頃、口湖鄉1303.3公頃、麥寮鄉484.4公頃、四湖鄉108.2公頃。

漁民反應因連續霪雨造成養殖文蛤損害，影響養殖產量，雲林縣府農業處13日邀集農委會漁業署、水產試驗所、口湖鄉公所、雲林區漁會、雲林縣養殖漁業發展協會辦理現場勘查。

張麗善表示，今天來看發現文蛤損失非常高，大概達到七成，可能還會有延遲性的災害，未來可能全軍覆沒，整池沒有用，現勘結果是達到天然災害救助標準，每1公頃應該救助11.5萬元，希望農委會盡快核定，讓農民及早重新養殖。

水試所研究員表示，梅雨季節天氣變化太大造成環境影響，很多文蛤受不了，損失大概6至7成，已經達到天然災害救助標準，有災損的漁民要去公所申報，公所再報到縣政府，送到漁業署公告。