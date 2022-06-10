去年雲林縣府首次與金門酒廠合作契作種植高梁，首推高鐵沿線農田，土庫鎮、元長鄉有農民試種，收成不錯。（周麗蘭攝）

為減緩高鐵沿線雲林、彰化地區地層下陷速度，農委會2013年起推動黃金廊道計畫鼓勵農民轉旱作，以減抽地下水灌溉，該計畫於2020年結束，在無獎勵轉旱作誘因下，農民去年又恢復種一期水稻，雲林縣府盼農委會改以替代方案獎勵，維持防治地層下陷成果。

黃金廊道計畫是農委會在彰雲地區高鐵沿線兩側 1.5 公里區域推動的地層下陷防治計畫，輔導農民不種一期稻作，轉作大豆等省水作物，每公頃發給3到6萬元不等的契作獎勵金，有效降低高鐵沿線地層下限速率。

為期8年的黃金廊道計畫前年（2020年）期滿終止補助，雲林縣府極力爭取中央再延長期限或改以替代方案銜接，可惜未獲核定。

縣府表示，去年因只有「對地綠色環境給付計畫」，對農民誘因不高，沿線二崙鄉、西螺鎮、土庫鎮、虎尾鎮、元長鄉、北港鎮都有農民恢復種一期稻作。

農業處指出，綠色廊道計畫終止後，縣府雖爭取延長未果，但以自有財源加碼補助綠色給付的作物高粱、大豆，其中大豆中央補助每公頃6萬元，雲林縣再加碼2萬元。

另外，與金門酒廠合作契作種植第二期高梁，中央補助公頃4.5萬元，縣府另加碼1萬元，還有綠色補貼5000元，每公頃總共補助6萬，土庫鎮、元長鄉有農民試種。

不過，老農耕作習慣不易改變，去年因無綠色廊道獎勵措施又有人恢復種水稻，推估原因是氣候較穩定、一期稻作產量比二期稻作高，但種植期間是枯水期，十分仰賴抽地下水灌溉。

農業處說，輔導農業生產節水是雲林縣地層下陷防治重點工作之一，為維持歷年農業節水推動成果，以及提高轉旱作的誘因，今年已再提報「雲林高鐵沿線特區推動農田轉旱作物措施」，盼明年可以上路。