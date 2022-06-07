香港女星吳若希（Jinny）2017年嫁給澳門富二代何兆，夫妻結婚5年，育有一對子女，幸福組成一家四口，身為雙寶媽咪的吳若希也不吝嗇分享生活日常，不過總是穿搭保守的她，日前則罕見曬出泳裝照，儘管她誠實認了有P圖，但部分網友還是不買單，留言酸她胖，甚至指連身泳裝是阿嬤泳衣。

30歲吳若希雖然是雙寶媽咪，不過她仍擁一張精緻臉蛋和纖細身材，舉手投足相當俏麗，而日前更罕見曬泳裝，她PO出現沙灘踩浪照，並直呼：「藍天空。久違了的沙灘，放假可以遇到這種好天氣，好滿足」，吳若希身穿淺藍色的薄紗長袖連身泳裝，讓她性感又帶有甜美的公主風。

吳若希泳裝照吸引女星吳沚默、陳詩欣大讚好美，陳詩欣還說：「但過份！太瘦」，還釣出吳若希誠實說：「P過呀」，但部分網友似乎不太懂得欣賞泳衣款式，認為她穿得太保守了，甚至還有人留言酸：「泳衣好奇怪，你好肥」、「阿婆泳衣」。

吳若希身穿淺藍色的薄紗長袖連身泳裝，讓她性感又帶有甜美的公主風。（圖／取材自吳若希Instagram、臉書）

吳若希19歲時就以歌手身份出道，唱紅不少經典代表作，如今她已升格當2個孩子的媽，而吳若希上個月迎接30歲生日時，她也感性透露，自己心態改變不少，發現自己喜歡花、樹、喜歡看流水，還喜歡聆聽自己內心的聲音，「如果這是一種成長～ 我會更加感謝以前的自己，感謝妳的堅持和努力，瘋狂和任性！最後，三十歲的自己，祝妳生日快樂！」