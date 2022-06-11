吳綺莉挺過近年跟女兒「小龍女」吳卓林母女不合風波後，最近生活趨為平淡，近日她在微博曬出一張從未看過、她10歲時的照片，自曝她從小發育驚人，10歲就有173公分，高人一等，穿著高衩泳裝站在同學旁邊硬是高別人一大截，五官又十分突出清秀，從小就有名模架式，引來網友驚訝問：「小時候吃什麼長大的」。

吳綺莉早年競選亞洲小姐成為冠軍出道，1999年則和已婚的成龍發生婚外情，轟動香港，沒想到吳卓林長大後，家務事又登上版面，母女數度互槓家暴上警局，2017年吳卓林公開出櫃，到加拿大與大她12歲的Andi結婚同居，兩人後來回到香港，又爆出與吳綺莉起爭執，母女倆關係陷入冰點。

吳綺莉（右3）曬出10歲時照片，最左邊是她們學校校長。（圖／翻攝自吳綺莉Elaine微博）

上月吳綺莉突然在微博喊話，希望外界將矛頭指向她，不要傷害小孩，「孩子是無辜的，我的任性我負責任，孩子不是犯錯從來都不會體罰，每個人都有個底線，我有野心沒講錯」，更指：「希望某巨星再有任何宣傳，不要再用貶低我和孩子來做宣傳，對孩子的傷害太大了」，似乎暗指成龍。

9日吳綺莉曬出自己小時候照片，透露跟小學同學吃飯，對方拿出一張大家10歲時拍的照片，吳綺莉巨人般的身材相當吸睛，她說自己10歲長到173公分，還好13歲時就停止發育長到176公分，「時間真快，活在當下、珍惜時間，感恩每一天」。網友說：「幸好13歲不長個了，要不然世界多了一位3米高的女巨人」，她笑回：「可以去馬戲團找份工作」，另有人問：「小學就長這麼高，小時候吃什麼長大的」，吳綺莉分享說：「我爸1.82米，我爸的爸也1.8米，我媽1.73米」，意指全因遺傳才個子高。