中華職棒味全龍隊近來打出場場好球，不僅戰績開出紅盤，讓球員知名度及人氣大增，連帶場邊應援的啦啦隊小龍女（Dragon Beauties）也成為焦點，成員星岑日前才因為跳應援時，連鞋子都跳掉，引起網友熱烈討論，而她為了宣傳一年一度的「龍粉知己女孩日」，大秀身藏不露的姣好身材，讓所有人眼睛大吃冰淇淋。

味全龍隊上周舉辦一年一度「龍粉知己女孩日」，球員及啦啦隊小龍女（Dragon Beauties）都換上粉色星空球衣、球帽，以全新造型登場，給球迷耳目一新的感覺，人氣頗高的啦啦隊成員星岑在instagram曬出自拍照，為「女孩日」做最後一波宣傳，還不忘問球迷：「明天最後一天女孩日，周邊你收集了哪些?帽子、衣服、立牌、毛巾、磁鐵、束口袋」，加上前一晚龍隊以3:2奪下3連戰首勝，讓她開心直呼：「贏球開心啦，還不買起來」。

星岑的自拍照也讓網友眼睛為之一亮，由上往下拍的邪惡視角，讓一對渾圓北半球露出半截見客，一條深邃事業線更是讓人看得目不轉睛，此外，一雙濃眉大眼對著鏡頭頻頻放電，讓許多網友直呼戀愛了，紛紛留言：「這張很美很可愛」、「星岑很美很辣」、「身材真的深藏不露」，短短時間就吸引上千人按讚。

星岑之前跳味全龍隊嗆司曲《龍霸四方》時，當下似乎跳得過於激動，連鞋子都直接跳掉，下一秒發現後趕緊將鞋子穿回去，面對觀眾時表情雖仍略帶尷尬，但仍將應援繼續跳完，敬業態度令人讚嘆不已。