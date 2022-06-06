6/6逢芒種節氣，梅雨季即將轉為午後雷陣雨型態，天氣也將逐漸轉為乾熱，而進入午火月後，夏天的西瓜、芒果、荔枝也開始當令。國際天星風水命理專家邱彥龍指出，6/6至6/21，火星將落於牡羊座，多做事、少說話，會有好事發生，但又遇土星逆行，凡倚老賣老不思創新者，則要小心持續孤芳自賞只會惹禍上身。

邱彥龍老師指出，芒種這段時間火星落於牡羊，是積極進取的好時機，只要把心思放在工作上，會是學習成長的好時機，謹記多做事少說話，衝勁十足必有豐收，勿憑感覺做事，否則只會拖垮自己人生。

但邱彥龍老師也提醒，6/6至6/21土星刑水星加上土星逆行，極度固執無法溝通者，隱藏壓力倍增，這段時間傳統思維與做法容易被淘汰，喜歡倚老賣老的人，會受言語抨擊，雖心如刀割久難走出陰霾，但若仍陷於孤芳自賞，容易招惹災禍上身。

邱彥龍老師進一步補充，雖然6/11後水星脫離土星威脅，但水星還在凶星範圍內，海陸空交通意外、跳樓、溺水、落石坍方及中毒等潛在威脅，要到6/21才可望真正解除。6/6進入芒種後也正式進入午火月，許多好事會突然降臨，不管是感情，財運，學業都是，重心擺在哪裡、成就就在哪裡，但請務必專心一意，才能發揮功效。

邱彥龍老師指出，《焦氏易林‧屯之既濟》曰：「棟隆輔強，寵貴日光。福善並作，樂以高明。」芒種節令明君易得賢人，所以這段時間如果要找人才、合作夥伴或廠商，容易有重大的突破與躍進，有需要者可以把握這段好時機談合作。