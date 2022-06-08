藝人許仁杰從《超級星光大道》出道，除了發行音樂作品，還演出許多優質戲劇，在演藝圈繳出漂亮成績單，目前轉戰八點檔戲劇演出《黃金歲月》，不過受到疫情影響，隔了34天才敢戴著口罩碰觸小孩，不過眼見兒子陌生反應，讓他無奈道出：「謝謝你還記得把拔 」。

許仁杰和圈外女友結婚，育有1歲多兒子多米，不過近期本土疫情升溫，在保護兒子的前提之下，已經好久沒有和孩子互動，他也感概寫下：「比起把拔的抱抱，你無非是更需要健康平安的身體，才有快樂的本錢，從前的日常，早已是奢侈，每每命令你不要靠近時，不知道為什麼心裡特別的難受 」。

許仁杰為了防疫將近34天未靠近兒子。(許仁杰 Stanly臉書)

在事隔34天沒有跟兒子互動下，許仁杰表示因爲連續三天不用拍戲，才敢稍微卸下心房戴著口罩碰碰兒子，當下明顯感受到兒子不太習慣這陌生的感覺，但強調這是目前對兒子最好的方式，能做的自己會盡量保持，目前要做的就是各自都要努力讓自己好好的，接著更感性告白：「love u...my son, always」。

不過他語重心長道出：「謝謝你還記得把拔 ，謝謝你還會叫把拔 」，讓網友們看了相當不捨，紛紛留言打氣：「爸爸很有耐心，媽媽好偉大」、「爸爸為了兒子健康辛苦了」、「最開心的就是看到孩子快快樂樂的成長」、「小孩其實最需要父母的陪伴」、「終於可以跟爸比一起玩了，多米很開心哦」。