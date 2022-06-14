台中市政府警察局長蔡蒼柏（左）表揚豐原分局長室工友詹淑薰女士（右）。（警方提供）

一年一度的警察節即將到來，豐原警分局同仁獲台中市警察局局長蔡蒼柏表揚，全分局同仁與有榮焉，秘書室14日以四句聯祝賀獲獎者，另類呈現相當有特色。

豐原警分局四句聯祝賀詞如下：

一年一度警察節 最佳的慶祝方式 就是將優秀同仁 優良事蹟來表揚

豐原分局魏銘儀 從事警察八年半 嘉獎620記功13 擔任刑事才兩年

今年就榮獲表揚 績優刑事責任區 破獲26名詐欺犯 乃豐原分局之光

另外詹淑薰女士 分局長室的工友 分局服務達34年 考基列甲等30年

待人接物很得體 為人熱心愛助人 做事穩當人放心 同儕們都喜歡她

雖是最基層人員 但最能體驗人生 因自己先生早逝 獨力撫養三子女

故知世間的冷暖 具人飢己飢精神 27年來定期捐款 救助貧困的家庭

她現已漸入佳境 所以盡綿薄之力 希望為社會帶來 溫馨祥和的氣象

義行可風的詹姐 令人感佩的詹姐 以上這兩位同仁 警察節最佳獻禮