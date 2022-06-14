桃園市警局慶祝警察節活動。（警方提供）

桃市警察節表揚45名模範警察，感謝桃警團隊堅守崗位、讓城市更安全宜居讓桃園在全國各項治安評比中名列前茅，各項城市發展所衍生之治安及交通問題，也在警察同仁的努力之下，把衝擊與影響降到最低，勤務工作做到可圈可點，也廣受市民肯定。

副市長李憲明分別表揚45名模範警察同仁，頒發包括模範警察、交通楷模、刑事楷模、服務楷模、資深績優警察等獎座，並肯定受獎警察同仁，在近5000名的團隊中脫穎而出，相當不容易，已是所有警察同仁學習的典範。

其中市警局副局長詹永華及督察長蔡祥春即將30日退休，李憲明說，詹永華及蔡祥春擔任警察職務40年，歷經無數挑戰，感謝他們在警察勤務工作上兢兢業業，並以身為警察為榮。期勉未來桃警團隊在許錫榮局長的帶領下能夠繼續努力，讓桃園市政發展更好，持續提升市民的幸福感。

除警察節表揚，社團法人桃園市牙醫師公會理事長葉忠武因感謝警方平日維持治安、疫情辛勞，向警方捐贈獎勵慰問金。