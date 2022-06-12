桃園市長選戰，國民黨提名前行政院長張善政，民眾黨派出立委賴香伶，民進黨則仍未決定人選。桃園市議員牛煦庭認為，民進黨有一個「隱藏的王牌」，就是桃園市第二選區立委黃世杰，他有在地、南區、客家等身分，完全跟張善政形成對比。

牛煦庭11日在《全民平評理》節目中表示，桃園市長鄭文燦接受訪問時，稱張善政不足為懼，他不了解桃園，講的好像新竹市長林智堅很了解桃園一樣，甚至認為若是林智堅對上張善政，林智堅勝率比較高。牛煦庭也指出，如果民進黨想要提名立委鄭運鵬參選桃園市長，早就拍板，為何要讓幾個人選跑半天，又繞一圈，還又是他們，一定是有原因的。

牛煦庭認為，以民進黨打選戰的靈活程度，不要小看它的變化。民進黨應有一個隱藏的王牌，就是桃園市第二選區立委黃世杰。黃世杰有在地、南區、客家等身分，完全跟張善政形成對比。牛煦庭認為，黃世杰更有優勢的地方，就是仇恨值低，張善政的優勢則是學歷、經歷很好，但黃世杰的學歷不輸他，一樣是法學博士，經歷雖然不是行政院長，但有6年市政經驗，一樣不輸張善政。