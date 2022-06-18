民進黨今（18）日下午決定徵召新竹市長林智堅為桃園市長候選人，並且辯解林智堅非「落跑市長」。PTT網友砲轟嗆「大家還沒想到，你倒是先招了」、「大新竹還沒影，人就跑了」、「新竹應該蠻賭爛的」、「大新竹不能等！桃園～真香」！

民進黨選舉對策委員會於今（18）日下午開會，選對會一致同意，建議徵召立委蔡適應為基隆市長候選人、新竹市長林智堅為桃園市長候選人、新竹市副市長沈慧虹為新竹市長市長候選人，並提交中執會進行徵召提名作業。

根據《新頭殼newtalk》報導，對於林智堅可能背負落跑市長之名，民進黨高層表示，林智堅做了7年半的新竹市長，拚出高滿意度；從民調上來看，接近新竹地區的桃園市南區，民眾也都對林智堅有相當的好感度。

對此，PTT網友嗆聲，「大新竹合併不是一刻都不能等？」「原來沒得選大新竹，合併就不重要了？」「那個大新竹已經沒用了？」「又自己重新定義，落跑就落跑」、「竹竹併很重要吹了老半天，笑到肚子痛」、「大家還沒想到，你到先招了」、「大新竹不能等！桃園～真香」、「好的，落跑市長」、「護航到沒招了？」「市長落跑選市長」、「少一天就是落跑」、「大新竹還沒影，人就跑了」、「把竹竹苗的人耍了一遍」、「新竹應該蠻賭爛的」、「喊大新竹合併的要去選桃園」、「欲蓋彌彰」！