台北市長柯文哲上任後取消普發重陽敬老金。市議會通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，要求市府恢復發放敬老金給65歲以上長者、55歲以上原住民長者，市政府向行政院聲請函告無效，但近日回函指出尚難逕予認定有牴觸憲法、地方制度法及財政紀律法的規定，對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，台北市政府應依法修正編列預算發放敬老金，在基層接觸所有民眾不分老幼大家都認為應比照其他縣市尊重長輩，希望台北市的長輩也能得到應有的尊重。

蔣萬安今天參與婦女救援基金會辦理的《家庭暴力潛藏黑數多，暴力防治需要友善路人甲》記者會，被外界視為搶攻婦女票，蔣萬安表示，婦女救援基金會盼呼籲所有民眾站出來協助受暴婦女及兒少，每個人都要成為友善路人甲伸出援手才能解決家暴重要的一步，他在立法院一直每個會期都在社會福利及衛生環境委員會，長期關注婦女議題及兒少保護，接下來會持續規劃完善的社安網協助弱勢兒少及婦女的保護。

至於台北市副市長黃珊珊至今仍未請辭副市長，挨批寄生台北，蔣萬安說，台北市政府應該清楚對外說明，2018年2月時候友宜就辭掉副市長競選市長，並未利用行政資源，台北市也應行政中立做為表率，也應維持行政中立對外說明清楚避免外界的質疑，對市民才能有交待。

也有外界呼籲蔣萬安應辭掉立法委員一職，蔣萬安說，立委是民意代表並沒有行政資源，民眾關心是不要行政資源不公。

針對衛福部部長陳時中曾以搭火車比喻參選，蔣萬安僅說，參選是承擔與責任，選舉是一步一腳印爭取民眾的認同，參選至今都是如此。