國民黨台北市長參選人蔣萬安今公布台北市長競選標語「你＋台北就是無限」，競選LOGO則是多重線條、多種顏色的「無限」符號，非傳統的國民黨藍，被問起是否想要超越黨派？蔣萬安說，台北市不只是融合來自其他縣市，甚至國際人才都匯聚在這，大家或許有不同理念，但是不分彼此，都是一體的。

蔣萬安強調，希望打造台北隊，讓每個個人價值都能夠在台北實現，年輕朋友來到這邊，台北提供一切的資源、服務，讓大家的夢想都可以實現。

媒體詢問，LOGO沒有太多藍色，是否聽到前立委沈富雄建議不要「太藍」就會當選？蔣笑稱，很早就設計好定案，不同顏色就是象徵豐富多元，台北市民不分彼此都是一體，用色彩呈現台北市的風貌。

由於蔣萬安選在大稻埕舉行記者會，遭解讀為從綠營大票倉出發。蔣萬安回應，台北市有百年的建城歷史，大稻埕更見證了過去繁華的年代，這幾年都轉身納入了很多創新元素，也成為傳統跟創新的連結點，希望把這樣的能量擴散到台北市的每一個角落，讓過去台北市的記憶以及傳統創新火化，找出更多創新火花，再造台北百年風華。